"Потрібно протриматися до кінця травня": Арестович розповів, що станеться з російською армією

Загарбники, за словами радника керівника ОП, зібрали все, що мають, і роблять останні зусилля.

Російські окупанти на північ від Авдіївки зібрали все, що мають і роблять останні зусилля. Водночас наші війська теж дуже виснажені. Українським захисникам треба протриматися до травня, а далі російським військовим просто нічим буде наступати.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 18 травня.

"Трохи на північ від Авдіївки вони (російські окупанти – ред.) відчайдушно намагаються проповзти вперед, але це у них не дуже виходить. Хоча злі язики стверджують, що певний рух стався. Маленький, але тим не менш... Тяжкі бої. Я поясню, що відбувається: вони зібрали все, що мають останнє, і роблять останні зусилля… Це складно, оскільки наші війська теж виснажені дуже сильно. Деякі там від грудня. Деякі бригади від грудня безперервно там перебували, а від 24 лютого вони у безперервних боях, 84 дні. І це, м'яко кажучи, не подарунок - перебувати у такій обстановці. Це дуже і дуже важко – під нескінченними атаками супротивника, який переважає. Але наші хлопці тримаються, палять, валять, завалюють тощо", - зазначив він.

Арестович каже, що нашим військовим треба протриматися ще буквально тиждень-два.

"Треба протриматися буквально трохи нашим – тиждень-два, гадаю, до кінця травня, їх (російських окупантів – ред.) вистачить. Здохнуть, вже не буде чим наступати. Те, що зараз пішло на Луганському напрямку, це зараз рахуйте, якщо не останнє, то передостаннє, що є. Зі здорового кадрового і відносно боєздатного, що є", - зазначає він. І додає, що "мобілізовані – це взагалі не розмова, це мастило для кадрів".

"На Запорізькому напрямку вони (окупанти – ред.) намагалися знову проскакувати Пологи та Оріхове, цей напрямок Гуляйполя, цілий батальйон танковий перекинули кілька днів тому, вони пішли радісно в атаку, але атака захлинулась. Ми там їх зловили у вогневому мішечку і трошки відгамселили", - підсумував Арестович.

Раніше Арестович розповів, що заважає російським військам здійснювати успішний наступ на території України.

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