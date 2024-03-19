"Потрібно рахувати в мільйонах": польський генерал шокував заявою про втрати України у війні

За негативними спостереженнями польського генерала, Україна "програє війну".
Втрати України у війні із Росією необхідно "рахувати не у тисячах, а в мільйонах".
Таку думку висловив колишній начальник Генштабу Польщі Раймунд Анджейча в інтерв'ю Polsat News.
За його негативними спостереженнями, Україна "програє війну".
"Не вистачає понад 10 мільйонів людей. За моїми оцінками, втрати мають обчислюватися мільйонами, а не сотнями тисяч. У країни немає ресурсів, нема кому воювати. Українці програють цю війну", - заявив він.
Він також назвав головні проблеми української армії. На його думку, це - недоліки в комплектуванні військ, мобілізації та постачанням техніки.
"На війні чудес не буває. У генерала Сирського ті ж дилеми, що й у генерала Залужного. Виявилося, що йому довелося вивести війська і упорядкувати лінію фронту. Всі проблеми, які були у Залужного, залишилися", - зазначив Анджейчак.
Нагадаємо, у США прогнозують похмурі сценарії війни в Україні.
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