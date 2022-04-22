"Потрібно сьогодні, вже і багато": в ОП розповіли, коли Україна матиме достатньо зброї для відсічі ворогу

"Потрібно сьогодні, вже і багато": в ОП розповіли, коли Україна матиме достатньо зброї для відсічі ворогу

Сьогодні в Європі відбувається переосмислення того, що таке лідерство, як брати на себе відповідальність. Світові лідери більш адекватно оцінюють те, що відбувається в країні.

Питання постачання зброї Україні в умовах війни з Росією - складне. Європейські партнери вже допомагають і добре розуміють, що потрібно країні.

Про це 22 квітня сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону "Єдині новини".

"Це більш складне питання взагалі. Тому що в нас сьогодні проходить переосмислення в Європі, що таке лідерство, як брати на себе відповідальність і це дуже важливо. Вони відмовляються від своїх бюрократичних штучок і стають більш адекватними і більш адекватно оцінюють те, що відбувається в країні", - зазначив він.

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За словами Подоляка, президент дуже чітко зробив, по пунктах розклав, яку зброю, в який час потрібно.

"Безумовно, нашим партнерам дуже тяжко призвичаїтись до нового ритму життя - що треба не завтра, не післязавтра, не через місяць, не після того, як ми тут проговоримо все, а потрібно сьогодні, вже і багато", - сказав він.

За словами радника президента, тієї кількості і того часу, за який ця кількість має бути, сьогодні Україні не вистачає.

"Нам потрібно, щоб було трошки більше, особлива тяжкої артилерії, і щоб вона була якомога швидше", - наголосив він.

Водночас, за словами радника президента, добре, що українські партнери вже допомагають, добре, що вони розуміють, що потрібно, добре, що вони чують президента і йдуть по списку тієї зброї, яка потрібна, і добре, що Україна її отримує.

"Нажаль, ми заплатимо ще якусь ціну своїми людьми... Це те, що розриває нам серця... Але Україна точно не буде вже здаватись і буде воювати. І Україна буде воювати стільки часу, скільки буде потрібно. І за цей час вже точно буде весь той обсяг зброї, про який президент постійно говорить. І нам цієї зброї буде достатньо, щоб відтиснути російську окупаційну армію туди, куди нам треба і довести, що Україна набагато потужніша держава, ніж дехто вважав 22-23 лютого цього року", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, у Міноборони назвали зброю, яка зараз необхідна українській армії для здобуття остаточної перемоги.

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