Потрібно уражати 15-20 складів за ніч: австрійський військовий аналітик розповів, що зупинить наступ росіян

Україні потрібні припаси, щоб уражати по 15-20 ворожих складів за ніч.

Австрійський військовий аналітик Том Купер розповів про це в інтерв’ю Фактам тижня ICTV.

"Чи є в Україні засоби, щоб перекрити, скажімо, потік постачання російських збройних сил? Ні, немає. Їй знадобиться набагато більше боєприпасів, особливо артилерійських для її систем HIMARS та MLRS, тобто артилерії великої дальності — понад 70-80 км, з метою ураження основних складів постачання збройних сил РФ. Наразі боєприпасів вистачить на кілька складів на ніч. Це означає, що ЗСУ щоночі обстрілюють російські склади постачання на глибині 70 км, іноді 80 км з одного рубежу, але це також означає й те, що вони б’ють занадто мало. Вони вдарили по одному великому складу за ніч, їм потрібно було б уражати 15-20 таких складів за ніч", — сказав він.

Купер вважає, що це автоматично показує різницю між тим, що було б необхідно і тим, що є реальністю — тим, що Україна насправді отримає, просто занадто мало боєприпасів для HIMARS і систем РСЗВ, щоб мати серйозний вплив на поле бою. І поки це буде так нічого не зміниться.

"У цьому відношенні навіть постачання MLRS не зміниться, тому що оголошена кількість бомб малого діаметра, що запускаються з землі, просто занадто мала, щоб змінити ситуацію або вплинути на необхідні зміни. Ось у чому питання", — прокоментував Том Купер.

Тим часом в Росії триває конфлікт між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і керівництвом міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. Суперечка вийшла на новий рівень.

Секретар РНБО водночас пояснив, від кого залежить рішення про початок контрнаступу ЗСУ.

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