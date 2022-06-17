Потрібно вигнати агресора: Джонсон у Києві розповів про своє бачення мирних переговорів з Росією

Потрібно вигнати агресора: Джонсон у Києві розповів про своє бачення мирних переговорів з Росією

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що переговори України з Росією про мир можуть відбутись тільки після того, як агресор виведе свої війська.

Він наголосив, що Велика Британія робитиме усе можливе для того, щоб українці перемогли у війні проти окупантів.

Про це Борис Джонсон заявив під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми продовжимо надавати військове обладнання і забезпечувати підготовку військ, яка може бути необхідна, щоб ви – український народ, Збройні Сили України – мали змогу робити те, що, я вважаю, українці прагнуть робити – вигнати агресора з України. І це й буде моментом для переговорів про майбутнє", - розповів Джонсон.

Прем’єр-міністр Великої Британії додав, що після звільнення усіх українських територій світові лідери зможуть надати Україні гарантії безпеки та розпочати відбудову нашої країни.

"І ми будемо працювати разом із вами й нашими партнерами для відбудови вашої прекрасної країни на благо українців і – можу сказати – на благо всієї світової економіки", – підсумував британський прем’єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон без анонсованого візиту прибув до Києва. Від початку війни - це другий візит британського політика.

Також Джонсон після зустрічі заявив, що Британія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тож посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку держави та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму Володимира Путіна.

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