"Потрібно змінити мантру": американський генерал зробив резонансну заяву щодо підтримки України

Генерал-лейтенант Дуглас Люте, який представляв США у НАТО у 2013-2017 роках, розкритикував підхід Білого Дому щодо постачання зброї Україні. На думку генерала, потрібно змінити мантру "Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно" і доповнити її: "Ми будемо з Україною скільки потрібно, у необхідній мірі та відповідних часових рамках".

Про це він заявив на Київському безпековому форумі у четвер, 22 березня.

За словами Люте, ефективна система ППО не може базуватися лише на захисті цілей. Її необхідно доповнювати можливостями завдавати ударів по місцях, звідки здійснюються запуски ракет та артилерійські обстріли.

"Ми зосередилися на тих 60 млрд доларів [йдеться про заблокований у Палаті представників законопроєкт про допомогу Україні - ред.]. Але якщо ми їх витратимо так, як і раніше, через рік ми опинимося на тому самому місці. Ми маємо не лише збільшити свою допомогу, а змінити свій підхід. Наша підтримка має забезпечити перемогу Україні, а не лише можливість якось втримуватись", – заявив генерал.

Він додав, що не бачить підстав не надати Україні далекобійні балістичні ракети.

"Є два практичні способи їхнього використання. Перш за все, ми можемо розрізати логістичні лінії, які базуються на залізницях. А це означає, що їх можна зруйнувати. Це могло б ізолювати російських загарбників на Донбасі та в Криму. Друга причина – Україна могла б здійснювати удари по тих місцях, звідки атакують її територію, як це було минулої ночі. Ми в порушення військової науки не робимо цього і наразили на небезпеку інфраструктуру України", – підкреслив Люте.

Нагадаємо, Зеленський відповів, яка зброя змінить перебіг війни в Україні. За його словами, у ЗСУ недостатньо зброї, щоб відповісти росіянам, які застосовують далекобійні ракети для ударів по території України.

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