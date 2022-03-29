"Потрібно зрівняти із землею": СБУ перехопила розмову між російськими окупантами

"Потрібно зрівняти із землею": СБУ перехопила розмову між російськими окупантами

Російські солдати скаржаться, що їх обстрілюють.

Військове вторгнення в Україну для Росії - каральна операція зі знищення мирного населення. Російські командири віддали своїм підлеглим наказ обстрілювати українські села так, щоби "зрівняти із землею".

Чергову розмову окупантів опублікувала Служба безпеки на каналі в Тelegram.

СБУ ділиться перехопленими у Тростянці (Сумська область) розмовами між двома офіцерами окупаційної армії з позивними "Венец" та "Ратнік".

За оперативною інформацією СБУ, "Венец" – командир 4-ї танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" - підлеглий, командир одного з підрозділів.

Наказ звучить так: "Відпрацювати треба по Скрягівці, зрівняти із землею від східної до західної сторони".

У свою чергу "Ратник" скаржиться на те, що українські військові поливали їх вогнем.

На це командир відповідає прямою вказівкою про знищення ще двох українських сіл.

Раніше СБУ перехопила чергову розмову російського окупанта з батьками. Родичі військового злочинця кажуть, що ще пів року війни, і повертатися до Росії вже сенсу не буде.

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