"Потрібно зробити більше, щоб зупинити російську агресію": Кулеба розповів про свою розмову з Блінкеном

"Потрібно зробити більше, щоб зупинити російську агресію": Кулеба розповів про свою розмову з Блінкеном

Дмитро Кулеба подякував США за підтримку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у своєму twitter.

"Під час розмови з Ентоні Блінкеном ми координували подальшу підтримку України. Ми обидва згодні з тим, що потрібно зробити більше, щоб зупинити російську агресію і притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Вдячний США за те, що вони твердо стоять поруч з народом України. Україна переможе", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раінше в Генштабі ЗСУ заявили, що з метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності “повне” корабельне угруповання противника.

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