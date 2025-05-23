"Потрійна удавка" Росії: розкрито тактику ворога для виснаження ЗСУ на фронті

Російські військові / © Associated Press

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Українські війська опинилися під значним натиском на кількох напрямках одночасно. Росія прагне вичерпати ресурси супротивника, інтегруючи три основні компоненти — штурми, дрони та авіабомби — у злагоджену систему дій, яка виявляється ефективнішою за кожен елемент окремо.

Про це пише The Telegraph.

Тактика росіян передбачає спочатку масові сухопутні атаки, що сковують українські підрозділи, далі йде масоване використання дронів, а потім — удари планерними бомбами по важливих цілях.

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Ще минулого року були помітні перші ознаки застосування цієї моделі, однак, як дізналося видання, протягом останніх місяців її використання на фронті істотно зросло.

«Уся російська армія використовує трикутну стратегію. Ми називаємо це стратегією і війною на виснаження», — заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Попри системні проблеми з логістикою, нестачею техніки та провальні наступи, які переслідують РФ від початку 2024 року, ворог дедалі більше покладається на чисельну перевагу та виробничі можливості.

Оцінюється, що Росія щодня втрачає понад 1000 військових. Водночас ЗСУ повідомляють про знищення 1159 ворожих танків і більш ніж 2500 одиниць бронетехніки лише від початку 2025 року.

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На цьому тлі Кремль намагається компенсувати втрати, роблячи ставку на швидке нарощування виробництва безпілотників і авіабомб, що вже дало змогу просунутися приблизно на 2400 кв. км — найбільше від початку повномасштабного вторгнення.

Триетапна тактика РФ на фронті — в чому її суть

«Це дуже виснажливий тип війни. Ці три компоненти створюють суперечливі завдання для українських захисників», — пояснив дослідник наземних операцій у Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Нік Рейнольдс.

Перший етап полягає в активних штурмах, які змушують українців переходити до оборони та знижують маневреність.

«Залучаючи велику кількість солдатів у штурмах на наші позиції, вони намагаються виснажити наших бійців і ресурси. Інтенсивність боїв, наприклад, у Покровську надзвичайно висока — атаки що дві години. Це, безумовно, виснажує наших солдатів», — розповів Кузан.

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Наступним кроком є використання дронів: вони обмежують пересування українських військ, виявляють слабкі місця в обороні та ведуть розвідку. Особливо ефективними є FPV-дрони — з відеозв’язком від першої особи, які дозволяють росіянам оперативно коригувати удари.

«Через ці дрони Україна змушена тримати передову за допомогою статичних оборонних позицій, доповнених масштабними заходами дезорієнтації, наприклад, масовим риттям окопів, щоб приховати реальне розміщення військ», — зазначає Рейнольдс.

Завершальний удар завдається з повітря — планерними бомбами, які вражають артилерійські установки, командні пункти та логістику на глибоких позиціях.

«Ось тут виникає справжня дилема, на яку насправді немає простої відповіді. Окопи та інші захисні заходи добре захищають від артилерії й FPV-дронів, але планерні бомби здатні знищити навіть укріплення й поховати людей під завалами», — розповів Рейнольдс.

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Українське командування змушене балансувати між утриманням позицій із ризиком втрат і мобільністю, яка відкриває фронт для ударів дронів.

«Те, що „приковує“ українські сили, — це поєднання російських штурмів, артилерії та дронів, особливо FPV і тактичних БпЛА», — підкреслює Рейнольдс.

Основним інструментом, що забезпечує ефективність тактики, стали саме планерні бомби — завдяки масштабному виробництву.

«Темпи виробництва та застосування планерних бомб і FPV-дронів значно зросли з розвитком війни», — сказав заступник директора Програми Росії у Фонді захисту демократій Джон Гарді.

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За прогнозами RUSI, 2025 року Росія може виготовити 75 тис. таких бомб — приблизно 205 щодня.

Як Україна реагує на нову загрозу

У відповідь ЗСУ вдосконалили тактику оборони, перейшовши до динамічних дій — частих ротацій, непередбачуваних переміщень і відмови від тривалого утримання конкретних точок.

Українські підрозділи активно використовують мінні поля, вогневі заслони та ударні засоби, щоб знищувати противника ще до контакту з основними силами.

Крім того, розгорнуто виробництво FPV-дронів і безпілотних систем, що дозволяє компенсувати нестачу особового складу.

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«Українці стали дуже вправними та креативними у протидії всім видам російських атак», — зазначив британський експолковник і фахівець із хімічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон.

Попри це, Москва досі не досягла жодного значного прориву на фронті — здобутки обмежуються тактичними просуваннями.

«Росія „фіксує“ українські сили, але не може маневрувати для вирішального удару», — пояснив де Бреттон-Гордон.

Суттєвими проблемами РФ залишаються слабка підготовка мобілізованих та нестача важкої техніки. У деяких випадках російські солдати пересуваються мотоциклами і навіть електросамокатами.

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Окрім того, висока частка планерних бомб виявляється бракованою або неточною.

«Їм дуже важко концентрувати сили, бо для таких маневрів потрібні навички й злагодженість. Більшість солдатів на передовій — це майже не підготовлені призовники, які здатні хіба що бігти вперед. Багато хто навіть не вміє чистити свою зброю», — розповів британський експолковник.

Ситуація на фронті зараз і плани РФ

До слова, на думку генерала армії України Миколи Маломужа, Росія затягує мирні переговори, сподіваючись досягти тактичних успіхів на фронті. За його словами, ворог зараз активізувався на сході — йде в атаку на Покровському, Торецькому напрямках, рухається до Часового Яру та Костянтинівки задля повної окупації Донецької області. Кремль також продовжує озвучувати плани щодо Харківської та Сумської областей. Однак у ворога немає ресурсу для масштабних наступальних дій по всій лінії фронту.

За інформацією ВВС, протягом останніх тижнів дуже ускладнилася ситуація навколо міста Костянтинівка на півночі Донеччини. Загарбники змогли пробити українську оборону на захід від населеного пункту.

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Своєю чергою речник 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов повідомив, що для російської армії одним із пріоритетних напрямків зараз є Сумська область. Ворог намагатиметься захопити певну територію регіону.