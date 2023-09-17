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Потрощена будівля та шоковані окупанти: наслідки удару по Світлодарську (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Потрощена будівля та шоковані окупанти: наслідки удару по Світлодарську (відео)

Наслідки удару по окупантах у Світлодарську / Фото: скриншот

Окупанти показали наслідки атаки українських військових по Світлодарську на Донеччині.

У тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області Збройні Сили України 16 вересня успішно знищили два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.  

У Мережі з'явилося відео наслідків удару.

На кадрах видно потрощену будівлю, розкидані уламки та авто, які палають. Один із російських окупантів розповів, що вони йдуть пішки від місця атаки, адже їхні автівки було знищено, та дивується, як їх не засипало внаслідок удару.

Також на відео чути, як окупанти запитують, чи є "300-ті".

Нагадаємо, окупанти хочуть відкрити "дипломатичні" представництва КНДР у Донецьку та Луганську.

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Дата публікації
Перегляди
1265
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