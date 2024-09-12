Потрощені квартири і згорілі авто: поліція показала наслідки атаки на Конотоп

Серед поранених у місті є неповнолітній. Одна людина перебуває у важкому стані.

Внаслідок російської атаки нам Конотоп Сумської області пошкоджені житлові будинки, лікарня, навчальний заклад, автомобілі, гаражі та магазин.

Про це повідомила Нацполіція України.

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Конотопа.

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Поліція підтвердила, що внаслідок обстрілу були поранені 13 людей, серед яких є неповнолітній. Одна людина перебуває у важкому стані.

Також пошкоджені сім багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарня, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

На місці працюють усі профільні служби. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Руйнування в Конотопі внаслідок атаки в ніч проти 12 вересня / Фото: Нацполіція України

Руйнування в Конотопі внаслідок атаки в ніч проти 12 вересня / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, як заявили раніше у Сумській ОВА, у ніч проти 12 вересня війська РФ вдарили по Конотопу безпілотниками "Шахед", скерувавши їх на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

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