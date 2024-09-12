Потрощені квартири і згорілі авто: поліція показала наслідки атаки на Конотоп

Серед поранених у місті є неповнолітній. Одна людина перебуває у важкому стані.
Внаслідок російської атаки нам Конотоп Сумської області пошкоджені житлові будинки, лікарня, навчальний заклад, автомобілі, гаражі та магазин.
Про це повідомила Нацполіція України.
У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Конотопа.
Поліція підтвердила, що внаслідок обстрілу були поранені 13 людей, серед яких є неповнолітній. Одна людина перебуває у важкому стані.
Також пошкоджені сім багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарня, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.
На місці працюють усі профільні служби. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, як заявили раніше у Сумській ОВА, у ніч проти 12 вересня війська РФ вдарили по Конотопу безпілотниками "Шахед", скерувавши їх на житлові будинки, заклади освіти та медицини.
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