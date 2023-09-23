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“Потуга зібрати кілька сотень тисяч смертників”: експерт спрогнозував, чим закінчиться нова мобілізація в РФ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Потуга зібрати кілька сотень тисяч смертників”: експерт спрогнозував, чим закінчиться нова мобілізація в РФ

Мобілізація в Росії / Фото: Associated Press

У Росії закінчується “невичерпний” ресурс живої сили для армії.

Експерт з питань національної безпеки Іван Варченко підрахував кількість росіян, призваних до армії під час “часткової” та прихованої мобілізації, та спрогнозував невтішну для Кремля ситуацію з протестами у разі спроби поповнити армію новим “гарматним м’ясом”.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

За його підрахунками, на початку повномасштабного вторгнення у лавах контингенту російських окупаційних військ перебувало 250-300 тисяч, ще 300 тисяч чи навіть більше поповнили лави окупантів під час “часткової” мобілізації, оголошеної торік Путіним, так звана прихована мобілізація дозволила набрати до армії ще 100-200 тисяч.

“Зараз, як бачимо, все більше і більше стає протестів, і це вони ще не почали мобілізацію, а мобілізацію треба починати, оскільки все менше і менше стає живої сили, яку можна задіяти на українському фронті. Це єдиний ресурс, який у Росії здається невичерпним, але він теж швидко вичерпується. Я думаю, що потуги зібрати кілька сотень тисяч смертників ще раз - вони загрожують дуже і дуже великими проблемами, які зараз будуть у Росії з протестами російського місцевого населення", - наголосив Іван Варченко.

Нагадаємо, політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман вважає, що президента РФ Володимира Путіна до проведення нової мобілізації можуть змусити лише великі втрати і невдачі російської армії на фронті. Наразі від цього кроку його стримує наближення президентських виборів, які призначено у Росії на 2024 рік.

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Дата публікації
Перегляди
345
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