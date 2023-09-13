Потужна атака дронів на Одеську область: у ЗСУ розповіли про цілі ворога

Вночі проти середи, 13 вересня, Росія здійснила потужну атаку дронів по півдню України. В Одеській області головним пріоритетом російської атаки була портова інфраструктура Подунав'я.

Про це "24 каналу" розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, Сили оборони зуміли збити 84% цілей, запущених ворогом. Втім, "прильотів" не вдалося уникнути. Зокрема, і через займання від уламків збитих російсько-іранських БпЛА.

"Цього разу Силам оборони вдалося знищити 32 російські "Шахеди" з 38 запущених. Ворог не шкодував баражуючих снарядів, випускаючи їх кількома хвилями", - каже Гуменюк.

Атака російської армії на область тривала понад чотири години, протягом яких українські військові намагалися знищити все, що летіло вбік України.

"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікувані завантаження. 7 водіїв отримали поранення різного ступеню важкості й були госпіталізовані", - наголосила речниця ОК "Південь".

Атака на Одеську область

Після опівночі в низці українських областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, на Одещині вона тривала від 00:27 до 05:01. Повітряні сили ЗСУ попередили, що південним районам області загрожують ворожі ударні безпілотники, які рухалися з Чорного моря.

Зранку обласна влада повідомила, що Росія кілька годин атакувала Одещину дронами. Сталося влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося збити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136".

Відомо, що через атаку дронів на постраждало семеро осіб: шість чоловік у Рені та один - в Ізмаїлі. Двоє потерпілих з Рені перебувають у важкому стані.

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