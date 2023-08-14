Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Потужна "бавовна" біля окупованого Маріуполя: у ЗСУ розповіли, що вдалось знищити

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2168
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Потужна "бавовна" біля окупованого Маріуполя: у ЗСУ розповіли, що вдалось знищити

"Бавовна" під Маріуполем / Фото: СтратКом ЗСУ

Наслідки обстрілів встановлюються.

Українські захисники 14 серпня уразили командний пункт російських окупантів, який розташовувався у санаторії під Маріуполем. 

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. 

За даними ЗСУ, українські оборонці вдарили по командному пункті окупаційних військ, який розташовувався у санаторії в селі Юр'ївка, що біля захопленого Маріуполя. 

"Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ рф, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про вибухи на базі окупантів під захопленим Маріуполем.

Читайте також:

Передавав ФСБ інформацію, що становить державну таємницю: що світить винному

Передавав ФСБ інформацію, що становить державну таємницю: що світить винному

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2168
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація