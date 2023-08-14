Потужна "бавовна" біля окупованого Маріуполя: у ЗСУ розповіли, що вдалось знищити

Українські захисники 14 серпня уразили командний пункт російських окупантів, який розташовувався у санаторії під Маріуполем.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними ЗСУ, українські оборонці вдарили по командному пункті окупаційних військ, який розташовувався у санаторії в селі Юр'ївка, що біля захопленого Маріуполя.

"Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ рф, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про вибухи на базі окупантів під захопленим Маріуполем.

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