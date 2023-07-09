Потужна "бавовна" на Луганщині у тилу росіян: в ISW розповіли деталі удару

Українські військові, ймовірно, продовжують завдавати удари по російських загарбниках, які сконцентрувалися у глибині тимчасово окупованої Луганської області. Так, біля міста Сорокине пролунав вибух та пожежі.

Про це пишуть аналітики американський Інститут вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, Збройні сили України завдали удару по складу ворожих боєприпасів, використовуючи ракети Storm Shadow, надані західними партнерами.

"Українські війська, ймовірно, продовжують завдавати удари по районах концентрації росіян у глибині окупованої Луганської області. На кадрах, опублікованих місцевими джерелами 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху поблизу Сорокиного, приблизно за 35 км на південний схід від Луганська та за 130 км від поточної лінії фронту", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області, що майже на кордоні з РФ, 8 липня сталася "бавовна". Вибухи також чули у Молодогвардійську.

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