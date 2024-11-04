Потужна дивізія РФ намагається вибити ЗСУ з Іллінки, зазнаючи шалених втрат – Forbes

Якщо це село та навколишні населені пункти впадуть, ворог може піти на північ та оточити український гарнізон у Кураховому.

Російські війська намагаються вибити українських десантників у селі Іллінки на Донеччині і втрачають приголомшливу кількість військової техніки.

Про це повідомляє Forbes.

Просуваючись на північ від руїн Вугледара, потужна російська 20-та мотострілецька дивізія чисельністю, можливо, у 10 тис. солдатів б’є по українській 79-й десантно-штурмовій бригаді чисельністю 2 тис. бійців, розраховуючи на свою переважальну чисельність задля знищення виснажених десантників.

Мета ворога – вибити українську бригаду з Іллінки, що за 20 миль на захід від Донецька. Якщо це село та навколишні населені пункти впадуть, окупанти можуть піти на північ та оточити гарнізон Сил оборони України у Кураховому. А це – ключова позиція для української оборони на півдні Донецької області.

"Ситуація близька до критичної", – заявив український оператор безпілотника Крігсфоршер.

Зазначається, що 79-та десантно-штурмова бригада "перебуває під масованим ворожим натиском", який почався близько двох тижнів тому.

Українські десантники та допоміжні підрозділи дронів підбили потенційно десятки російських машин – перш за все, заводських БМП-3. А коли сучасні російські БМП-3 почали закінчуватися, з’явилися старіші БМП-2 і МТ-ЛБ.

Повідомляється, що "автомобільна різанина" на дорозі в напрямку Іллінки допомогла збільшити втрати армії РФ до рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа підрахував, що 2 листопада було знищено, пошкоджено та покинуто приголомшливі 206 російських машин. Водночас того ж дня аналітик нарахував лише 49 українських втрат.

Але Кремль знайшов виграшну стратегію у виграшний час і явно готовий обміняти техніку та війська на територію. Стратегія проста, але ефективна, заявив український журналіст, ексвійськовий Станіслав Асєєв.

"Росіяни продовжують успішно використовувати тактику "мішка", обходячи наші позиції з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу. В результаті навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ", – повідомив Асєєв.

Військовим зусиллям України не допомагає те, що її сили розтягнуті на сході у намаганнях зберегти контроль над своїм виступом на 270 миль у Курській. Цей виступ перебуває під зростальним тиском з боку російських військ і тисяч бійців з північнокорейського підкріплення.

На думку Крігсфоршера, кілька десятків українських батальйонів у Курську, до складу яких входять одні з найкращих військових і техніки, були б кориснішими на Донеччині.

"Поки ми так багато втрачаємо на Донецькому напрямку, я запитую себе: що я роблю на Курському напрямку? З першого дня роботи я був категорично проти цього. Моя думка не змінилася", – заявив оператор БпЛА.

Автор статті зауважив, що Міністерство оборони України намагається сформувати нові бригади, щоб посилити зруйновану лінію фронту. Але найкращі з цих бригад ще навчаються. Окрім того, не вистачає сучасної техніки, щоб усі їх обладнати.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, протягом 2-3 листопада армія РФ просунулася поблизу Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара в Донецькій області.

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