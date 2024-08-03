Потужна нічна атака по Україні: де збивали безпілотники та ракети

У ніч проти 3 серпня 2024 року росіяни знову атакували Україну - випустили ударні дрони та ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29 ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Нагадаємо, у Вінницькій області в ніч проти 3 серпня ворожий безпілотник влучив у обʼєкт інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

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