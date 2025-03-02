Потужна робота: скільки ворожих ракет та дронів було збито Силами ППО за тиждень

Протягом тижня Силами ППО було збито 1023 засоби повітряного нападу противника. Йдеться, зокрема, про ракети та БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

6 крилатих ракет Х-101;

665 ударних БпЛА типу Shahed;

179 розвідувальних БпЛА;

173 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:

65 – на винищувальне авіаційне прикриття;

39 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 492 бойові вильоти:

328 розвідувальних вильотів БПЛА;

83 уражень FPV-дронами;

81 скидів та удари FPV.

Внаслідок чого ліквідовано:

до 50 осіб живої сили;

спеціальну техніку;

укриття та позиції противника.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня ворог атакував 154 ударними дронами "Шахед" та безпілотниками-імітаторами.

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