Потужні кадри: український дрон прилетів у будівлю окупантів на Курщині (відео)

Так, ЗСУ показали ефектну роботу по окупантах на Курщині. На кадрах зафіксований приліт дрона у будівлю солдатів армії РФ.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ефектний приліт дрона у будівлю окупантів на Курщині

Примітно, що це був будинок цивільних росіян, який окупанти "віджали" у своїх же.

"Український дрон "з ноги" вривається у тимчасове розташування російських військовослужбовців, які зайняли приватний будинок цивільних громадян РФ", - зауважив Бутусов.

Нагадаємо, Росії у війні проти України на 21 січня 2025 року становлять 822 030 солдатів. За попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1600 окупантів.

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