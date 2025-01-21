Потужні кадри: український дрон прилетів у будівлю окупантів на Курщині (відео)

Наші бійці продовжують завдавати втрат ворогові.
Так, ЗСУ показали ефектну роботу по окупантах на Курщині. На кадрах зафіксований приліт дрона у будівлю солдатів армії РФ.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Примітно, що це був будинок цивільних росіян, який окупанти "віджали" у своїх же.
"Український дрон "з ноги" вривається у тимчасове розташування російських військовослужбовців, які зайняли приватний будинок цивільних громадян РФ", - зауважив Бутусов.
Нагадаємо, Росії у війні проти України на 21 січня 2025 року становлять 822 030 солдатів. За попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1600 окупантів.
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