Потужні вибухи на головному військовому аеродромі Криму: окупанти заявили про евакуацію населення 

Окупаційна "влада" Криму оголосила про евакуацію із Сакського району Криму, де 8 серпня пролунали потужні вибухи.

Раніше Міністерство оборони країни-агресорки заявляло, що на авіабазі нібито "здетонували авіаційні снаряди", що призвело до потужних вибухів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пропагандисти із посиланням на гауляйтерів Криму заявляють, що "влада" оголосила про евакуацію у Сакському районі Криму, де пролунали потужні вибухи на місцевій авіабазі російських окупантів.

"Громадян повідомляють про евакуацію у Сакському районі Криму, де стався інцидент на аеродромі", - пишуть пропагандисти.

Також повідомляється, що станом на 17:00 уже було евакуйовано 30 людей.

Нагадаємо, в другій половині дня 9 серпня у російських телеграм-каналах з'явидася інформація про вибухи в окупованому Криму. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.

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