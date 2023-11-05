Потужні вибухи під Маріуполем: горить ворожий склад боєприпасів та стоянка техніки (відео)

Після вибухів у тимчасово окупованому селі Сєдово зникло електропостачання.
У неділю, 5 листопада, в Мережі з'явилися відео із села Сєдове біля тимчасово окупованого Маріуполя. На кадрах – масштабна пожежа, яка супроводжується вибухами від детонації боєприпасів.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що "майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автомобілів".
Основна частина складів була розташована у колишньому пансіонаті “Дружба”.
За словами Андрющенка, місцеві мешканці повідомляють, що зруйновано лише третину ворожих складів, однак врятувати, ймовірно, не вдасться нічого.
“Краса. До ранку буде детонувати точно”, - написав він.
Після вибухів у Сєдово зникло електропостачання.
Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області активізувалися українські партизани, які підірвали вороже авто у Бердянську та ледь не підірвали загарбників у Мелітополі.
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