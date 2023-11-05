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Потужні вибухи під Маріуполем: горить ворожий склад боєприпасів та стоянка техніки (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Потужні вибухи під Маріуполем: горить ворожий склад боєприпасів та стоянка техніки (відео)

Пожежа та вибухи в Сєдово під Маріуполем / Фото: скриншот з відео

Після вибухів у тимчасово окупованому селі Сєдово зникло електропостачання.

У неділю, 5 листопада, в Мережі з'явилися відео із села Сєдове біля тимчасово окупованого Маріуполя. На кадрах – масштабна пожежа, яка супроводжується вибухами від детонації боєприпасів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що "майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автомобілів".

Основна частина складів була розташована у колишньому пансіонаті “Дружба”.

За словами Андрющенка, місцеві мешканці повідомляють, що зруйновано лише третину ворожих складів, однак врятувати, ймовірно, не вдасться нічого. 

“Краса. До ранку буде детонувати точно”, - написав він. 

Після вибухів у Сєдово зникло електропостачання.

Потужні вибухи під Маріуполем: горить ворожий склад боєприпасів та стоянка техніки

Потужні вибухи під Маріуполем: горить ворожий склад боєприпасів та стоянка техніки

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області активізувалися українські партизани, які підірвали вороже авто у Бердянську та ледь не підірвали загарбників у Мелітополі.

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Дата публікації
Перегляди
1642
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