Потужні вибухи у Криму: у ГУР повідомили про ціль ракетної атаки

Українська розвідка підтвердила, що завдала ракетних ударів по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму вдень 20 вересня.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов одному із українських видань.

"Триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони і удари по об'єктах противника по тимчасово окупованому Криму. Деталі згодом будуть оприлюднені ЗСУ та Генштабом", - сказав він.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, у різних районах Криму лунали гучні вибухи. Звуки було чутно у районі, в районі Інкермана та Бахчисарайському, а також аеродромів Бельбек та Кача. Окупаційна "влада" прокоментувала "бавовну". Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито атаку безпілотників та "загоряння трави". Тим часом у Мережі з'явилося відео із ракетою, яка пролітала над півостровом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Юсов: головне питання про КАДИРОВА! Крим - далі буде!

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