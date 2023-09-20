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Потужні вибухи у Криму: у ГУР повідомили про ціль ракетної атаки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Потужні вибухи у Криму: у ГУР повідомили про ціль ракетної атаки

Український півострів Крим

Триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони на півострові, повідомилиу ГУР.

Українська розвідка підтвердила, що завдала ракетних ударів по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму вдень 20 вересня.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов одному із українських видань.

"Триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони і удари по об'єктах противника по тимчасово окупованому Криму. Деталі згодом будуть оприлюднені ЗСУ та Генштабом", - сказав він.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, у різних районах Криму лунали гучні вибухи. Звуки було чутно у районі, в районі Інкермана та Бахчисарайському, а також аеродромів Бельбек та Кача. Окупаційна "влада" прокоментувала "бавовну". Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито атаку безпілотників та "загоряння трави". Тим часом у Мережі з'явилося відео із ракетою, яка пролітала над півостровом. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Юсов: головне питання про КАДИРОВА! Крим - далі буде!

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Дата публікації
Перегляди
5261
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