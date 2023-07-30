Потужні вибухи у Маріуполі: партизани влаштували диверсію

У Маріуполі група спротиву знешкодила три військові вантажівки росіян та пошкодила місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів.

Про це повідомив радник міського очільника Маріуполя Павло Андрющенко.

"Отримали подробиці від Групи Маріупольського спротиву про вчорашні вибухи та пожежу в районі АС 2", - написав Андрющенко.

Зокрема, він зазначив, що в повідомленні йдеться про те, що діями саботажу знешкоджено три одиниці військових вантажівок, значно пошкоджено місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів на місці "Воєнстрою" та обладнання для виготовлення "зубів дракона” на бетонному мінізаводі в районі АС 2.

Нагадаємо, 29 липня у Маріуполі Донецької області пролунав звук вибуху. Після цього там помітили дим та відчули характерний запах.

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