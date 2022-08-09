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Потужні вибухи в Криму: ватажок окупантів Аксьонов повідомив про жертву

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Потужні вибухи в Криму: ватажок окупантів Аксьонов повідомив про жертву

Фото: УНІАН

Загальної евакуації по району немає, відселені будуть лише жителі будинків, розташованих у безпосередній близькості від військового аеродрому.

У захопленому Росією Криму в результаті потужних вибухів у Новофедорівці на військовому аеродромі загинула одна людина.

Про це повідомив так званий “очільник” окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

За його словами, ситуація контрольована.

"...На жаль, одна людина загинула... загальної евакуації по району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться в безпосередній близькості від військового аеродрому", - поділився псевдопосадовець.

Нагадаємо, 9 серпня у Новофедорівці, що в окупованому Криму, пролунали потужні вибухи. Це сталося на військовому аеродромі РФ. 

У Міноборони РФ заявили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Повідомлялося про постраждалих.

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