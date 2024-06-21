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РФ сколихнули потужні вибухи: Генштаб повідомив про успішні удари по важливих цілях агресора

РФ сколихнули потужні вибухи: Генштаб повідомив про успішні удари по важливих цілях агресора

Вибух. / Фото: Associated Press

Вночі 20 і 21 червня Росію атакували БпЛА.

Протягом останніх кількох днів Збройні сили України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі на території Російської Федерації.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. 

Цієї ночі безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Також було завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських військ в Брянській області та тимчасово анексованому Криму. 

Сьогодні вночі українські Сили оборони завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА в Краснодарському краї. У Генштабі зауважують, що зафіксовано серію вибухів та пожежу з детонацією.

Крім того, вночі проти 20 червня підрозділи ЗСУ та СБУ атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області. Відомо про пошкодження щонайменше однієї ємності із нафтопродуктами. 

Також було уражено нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея. У цьому районі сталося щонайменше п'ять вибухів, а потім розпочалася пожежа. Уражено склад пально-мастильних матеріалів росіян.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 червня Росію атакували понад 100 дронів. Зокрема, у Єйську сталася пожежа на території 726-го навчального центру ППО. Згодом з’явилась інформація, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані.

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