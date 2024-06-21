РФ сколихнули потужні вибухи: Генштаб повідомив про успішні удари по важливих цілях агресора

Протягом останніх кількох днів Збройні сили України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі на території Російської Федерації.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Цієї ночі безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Також було завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських військ в Брянській області та тимчасово анексованому Криму.

Сьогодні вночі українські Сили оборони завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА в Краснодарському краї. У Генштабі зауважують, що зафіксовано серію вибухів та пожежу з детонацією.

Крім того, вночі проти 20 червня підрозділи ЗСУ та СБУ атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області. Відомо про пошкодження щонайменше однієї ємності із нафтопродуктами.

Також було уражено нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея. У цьому районі сталося щонайменше п'ять вибухів, а потім розпочалася пожежа. Уражено склад пально-мастильних матеріалів росіян.