Потужний авіаудар по Вовчанську: чи справді ворог застосував супербомбу ОДАБ-9000 — ЗСУ

Пропагандисти використали відео вибуху для "ефектної" картинки та залякування.

Російська окупаційна армія завдала потужного повітряного удару по місту Вовчанську на Харківщині, однак про застосування авіабомби ОДАБ-9000, яку вважають найпотужнішим неядерним боєприпасом в армії РФ, не йдеться.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Для застосування цього боєприпасу [ОДАБ-9000] потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано”, - зазначив він.

За словами Саранцева, ворог застосував боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки.

Він додав, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

"Закликаю представників українських медіа та адміністраторів телеграм-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів", - звернувся до ЗМІ речник ОТУ "Харків".

Що відомо про ОДАБ-9000

Об'ємно-детонувальна авіаційна бомба підвищеної потужності ОДАБ-9000 розроблялася для обходу конвенції про використання ядерної зброї. Росіяни її називають "батьком усіх бомб”.

За потужністю вона поступається тактичним ядерним боєприпасам, але нею можна покривати величезні за площею території. Потужність її вибуху — 44 тонни у тротиловому еквіваленті.

На відстані понад 1 км ударна хвиля вибиває шибки в будинках і зносить паркани, а на відстані 2 290 м від місця вибуху — збиває людей з ніг.

Доставляється ОДАБ-9000 стратегічним ракетоносцем Ту-160 "Білий лебідь".

Нагадаємо, Силам оборони України вдалося скоротити можливості російських військ у районі Вовчанська.

ЗСУ показали удар по позиціях окупантів на заводі у Вовчанську

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