Потужний обстріл Чугуєва: які ракети запустили росіяни і що розбомбили ними (фото наслідків)

Вночі окупанти на Чугуївщині випустили понад 10 снарядів зенітно-ракетного комплексу С-300, які призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами. Під завалами знищеного будинку культури досі перебувають люди.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни вирішили вдарити ними (снарядами ЗРК С-100) по будинку культури, знищивши його повністю, школі та колишньому будинку офіцерів. Найжахливіше, що під завалами досі перебувають люди, підвал був укриттям, адже район вже кілька тижнів безперестанку обстрілюють окупанти. Пошукові роботи тривають, рятувальники докладають усіх зусиль", - розповів Синєгубов.

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Окупанти завдали громаді колосальні збитки, обстрілом пошкоджено критичну інфраструктуру.

Крім того, у населеному пункті району знищена місцева школа. На щастя, ніхто не постраждав.

"Саме ця школа забезпечена окремою котельнею і мала б бути пунктом обігріву. Ракетні удари зруйнували і теплову мережу одного з мікрорайонів. Дякую місцевій владі, профільним службам за цілодобову роботу в надскладних умовах, максимально підтримуємо громаду на обласному рівні, працюємо єдиною командою", - підсумував посадовець.

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