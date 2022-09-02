Потужний обстріл Дніпропетровщини та нічні вибухи в Херсонській області: як минула ніч у регіонах

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Також окупанти зруйнували дитячий садок у Слов’янську. Крім того, армія РФ обстріляла Миколаївщину. На Херсонщині вибухи лунали протягом усієї ночі.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Про це станом на 8 ранку повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

Дніпропетровщина: війська РФ ударили по Нікопольському району. Поранена одна людина.

Через обстріл постраждали два села Червоногригорівської громади, пошкоджені будинки, ліцей, газогони та лінія електропередач. Без світла залишаються понад 2000 людей, без води — майже 5000. Аварійні бригади уже все лагодять.

Харківщина: вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову в Холодногірському районі. Місця прильотів обстежують, ракети влучили в землю на територію одного з підприємств, пошкоджені кілька приміщень. Постраждалих немає.

Протягом доби окупанти з артилерії обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Внаслідок обстрілу Харківського району загинула одна людина.

Луганщина: по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку вночі окупанти завдали ракетного удару, здійснили 10 артилерійських та 9 мінометних обстрілів. Двічі застосовували РСЗВ.

Донеччина: за добу по області 4 загиблих, 10 поранених. Вночі — ракетні удари по Слов'янську (зруйновано дитячий садок), Костянтинівці (ракета впала на перехрестя: пошкоджена дорога), по селу Олександрівка Черкаської громади (пошкоджені будівлі механічного двору фермерського господарства).

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: за добу обстрілів зазнав Миколаїв та райони області. Ввечері, 1 вересня, артилерійського обстрілу зазнало с. Зелений Гай, внаслідок чого відбулося загоряння трьох житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

За інформацією ОК "Південь", 1 вересня військові РФ випустили ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Сили протиповітряної оборони знищили ракету. Також протягом доби були обстріли прилеглих територій селища Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Херсонщина: вибухи лунали на території області протягом усієї ночі. Знову декілька разів оголошували повітряну тривогу. Важкі бойові дії тривають у Каховському та Бериславському районах, дуже багато населених пунктів на межі знищення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 191-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Війна в прямому ефірі: що відбувається просто зараз на Миколаївщині та Донбасі

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