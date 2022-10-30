Потужний обстріл Луганщини та бої за звільнення Херсонщини: як минула ніч у регіонах

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина: протягом минулої доби росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Загалом було 38 "прильотів" із артилерії, мінометів та скидали вибухівку з квадрокоптера.

Під ворожим вогнем - 5 громад. У всіх випадках без жертв та руйнувань. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Нікопольський район. Ударив з важкої артилерії по самому Нікополю. Без постраждалих. Пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, підприємство з вивезення побутових відходів та газогін.

Харківщина: сьогодні зранку окупанти обстріляли м. Куп'янськ, виникла пожежа на території м'ясокомбінату, горіла будівля цеху. Постраждалих немає.

Протягом доби росіяни обстрілювали населені пункти, близькі до лінії розмежування Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського районів. В Куп’янському районі госпіталізували одну людину.

Луганщина: підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника. Ворог здійснив 20 артилерійських обстрілів та на наніс 5 авіаударів по позиціях захисників Луганщини.

Із різних видів озброєння обстріляні населені пункти: на Куп’янському та Лиманському напрямках — Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Табаївка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку: Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Дружківці, пошкоджена школа (яка вже пару років не працює) та будинки у приватному секторі.

Також сьогодні вночі — обстріл Торецька, пошкоджено будинок у центрі міста.

Авдіївка: вночі — поодинокі прильоти як по старій частині міста, так і по центральній. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч.

За минулу добу на деокупованих територіях був обстріляний Лиман, також с. Торське та Зарічне.

У Святогірській громаді під час розмінування с.Тетянівка підірвався представник ДСНС.

У громаді продовжується робота з підготовки до зими: ремонтують дахи, закривають плівкою вікна пошкоджених будинків, відновлюють електрику.

За добу на Донеччині — 5 загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина: протягом доби ворог двічі атакував Очаківську громаду. Так, вчора вдень ворог завдавав удари по території аквазони. Вночі внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти інфраструктури, багатоповерховий будинок та цивільні гаражі. Постраждалих немає.

Вночі також тривали обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що перебувають на лінії розмежування. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Сьогодні зранку обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Також зафіксовано влучання поза межами населеного пункту по дорогах та сільгоспугіддях.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти області. Під ворожим вогнем знову опинилися населені пункти Бериславського району. В результаті обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти викрали з Херсона комунальні автомобілі. Їх перевезли до Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста.

За інформацією ОК "Південь", наші війська утримують займані позиції та завдають вогневого ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій.

Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на наші війська.

Раніше Генштаб назвав втрати ворога за минулу добу - ЗСУ ліквідували 950 окупантів.

Зеленський за 29 жовтня: обмін полоненими, електроенергія, зерновий коридор, ситуація на війні

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