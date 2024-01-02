Потужний ракетний удар по Україні: у Міноборони РФ зробили цинічну заяву

За даними Зеленського, відомо про 4 загиблих та майже сотню постраждалих.

Вранці 2 січня Росія атакувала житлові будинки та інші цивільні об'єкти в Україні. Однак у Міністерстві оборони РФ заявили, що вони завдали "високоточних ударів" по військових об'єктах.

Про це пишуть російські пропагандисти.

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"ЗС РФ завдали удару по підприємствам військово-промислового комплексу України, які виконували замовлення з виробництва ракет, безпілотних літальних апаратів та ремонту озброєння та військової техніки в Києві та його передмістях, а також по місцях зберігання ракет, боєприпасів та авіаційних засобів поразки, що постачаються "київському режиму" західними країнами", - йдеться у заяві терористичного відомства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок сьогоднішньої атаки ворога - 92 поранених, четверо загиблих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є ймовірність пуску "Калібрів"! Ігнат про масовану ракетну атаку 2 січня

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