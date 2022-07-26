Потужний ранковий обстріл Харкова та Чугуєва: якими ракетами атакували росіяни і які наслідки (фото)

Окупанти атакували ракетами Харків та Чугуїв. Запускали ракети, які впали в Слобідському районі Харкова вранці 26 липня, з території Росії.

Про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За даними начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, РФ обстріляла Харків, ймовірно, ракетами "С-300". У Чугуєві внаслідок влучання ракети пошкоджень зазнали два будинки та пошкоджена газова труба.

Своєю чергою, мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що у Харкові боєприпас влучив поруч із будівлею, яка не має стосунку до військової інфраструктури. Інформації про поранених чи загиблих поки немає.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

Крім того, в одному з виходів метро вибито скло. Вестибюль №2 на станції "Захисників України" тимчасово закрили, повідомили у метро.

Щодо Чугуєва, то за даними мерії, ворожий боєприпас близько 4:50 пошкодив газову трубу на вводі у приватний будинок. Рятувальники швидко загасили вогняний факел.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зафіксовано шість "прильотів" з міномета.

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