Потужний удар по Харкову: Євлаш розповів про цинічний відволікальний маневр росіян

Під час масованої атаки по Харкову 11 квітня російські війська застосували відволікальний маневр. Спочатку окупанти запустили по місту безпілотники Shahed. Відвернувши на них увагу, вони завдали ракетних ударів.

Про це під час телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, під час цього відволікального маневру 12 зенітних ракет типу С-300 та С-400 було застосовано по Харкову. Армія РФ ударила по різних районах міста – під прицілом була важлива інфраструктура.

"Ми стали свідками чергової цинічної російської атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури. Майже від 22:00 до 6:00 ранку тривала повітряна тривога, під час якої ворог використав свої різні засоби повітряного ураження, різні типи ракет – майже всі, що є у них в арсеналі", – прокоментував речник ПС.

Зокрема, вночі для здійснення атаки росіяни вивели в небо стратегічні бомбардувальники типу ТУ-95МС, які випустили 20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Також злетіло вісім МіГів, які запустили шість "Кинджалів". Крім того, військові РФ запустили 40 БпЛА типу "Shahed-131/136", які кружляли над територією України.

"Досить складно боротися з цими ракетами ("Кинджал" – Ред.). Для того, щоб ефективно прикривати наші міста, об’єкти енергетичної інфраструктури, необхідні спеціальні сили й засоби, які можуть це робити. Зокрема, системи Patriot вкрай необхідні зараз", – наголосив Ілля Євлаш.

Як повідомлялося, в ніч проти 11 квітня російські окупанти завдали щонайменше десятьох ударів по Харкову. Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі.

Після потужної атаки Росії в Харківській області запровадили відключення світла. Понад 200 тисяч абонентів залишилися без електрики після ударів РФ по критичній інфраструктурі.

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