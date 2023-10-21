Потужний удар по Кривому Рогу та атаки на Херсонщину: як минула ніч у регіонах України

Ніч проти 21 жовтня в низці областей України минула з обстрілами. Росіяни атакували міста дронами та ракетами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 2 вибухи з міномету. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили мінометний обстріл Шалигинської громади. Зафіксовано 8 вибухів. Минулося без наслідків.

Запорізька область: росіяни завдали 106 ударів по області, постраждали 20 населених пунктів. Ворог здійснив ракетний удар по Любицькому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Чарівному, Малинівці, Новодарівці, Кам'янському та П'ятихаткам, 3 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вночі в Кривому Розі лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Є руйнування на об'єкті критичної інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без загиблих та постраждалих.

Вчора ввечері ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.

Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона перебуває в лікарні у важкому стані.

Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджено 3 дачних будинки.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гатище, Вовчанськ, Огірцеве Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості цивільний чоловік 39 років.

Луганщина: за добу українські військові відбили ще п’ять атак росіян в районі Надії та спроби наступу ворога східніше Невського.

По Невському, Макіївці та Білогорівці противник відкривав вогонь із артилерії та мінометів.

По Білогорівці також завдано удару з авіації.

За добу противник здійснив 136 обстрілів (547 снарядів).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 15 обстрілів. Вид озброєння – ЗРК "С-300", авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ "Град", артилерія.

Під вогнем перебували: Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, с. Бердичі, смт Курдюмівка.

Пошкоджено 10 житлових будинків.

За добу: одну людину поранено.

Миколаївщина: вночі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. Постраждалих немає.Вчора артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 57 обстрілів (322 снаряди).

Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області.

Вчора зранку окупанти випустили 4 КАБ по Бериславу. У власному будинку тяжкі ушкодження отримала 80-річна жінка. Від отриманих травм містянка загинула на місці. Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу.

За добу по області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

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