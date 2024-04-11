Потужний удар по Миколаєву: зросла кількість загиблих, з’явилося відео з наслідками

У місті пошкоджені будинки та розтрощені автомобілі.

Внаслідок російської атаки по Миколаєву 11 квітня кількість загиблих зросла до чотирьох. Руйнування в місті зафіксували на відео.

Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та Сили оборони півдня України.

За інформацією від голови військової адміністрації, наразі відомо про чотирьох загиблих та п’ятьох постраждалих внаслідок ворожих ударів.

Сили оборони півдня України опублікували відео з руйнуваннями в Миколаєві після потужної атаки.

"Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву. Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня..." – йдеться в підписі до ролика.

На кадрах видно пошкоджені будинки та розтрощені автомобілі.

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У Миколаєві зняли на відео руйнування після атаки

Руйнування в Миколаєві внаслідок атаки 11 квітня / Скриншот з відео

Руйнування в Миколаєві внаслідок атаки 11 квітня / Скриншот з відео

Руйнування в Миколаєві внаслідок атаки 11 квітня / Скриншот з відео

Руйнування в Миколаєві внаслідок атаки 11 квітня / Скриншот з відео

Нагадаємо, вдень 11 квітня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Внаслідок атаки по місту спершу було відомо про двох загиблих.

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