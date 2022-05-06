"Потужний удар по системі управління": ексголова ЦРУ повідомив, скільки російських генералів ліквідували в Україні

"Потужний удар по системі управління": ексголова ЦРУ повідомив, скільки російських генералів ліквідували в Україні

В Україні ліквідовано щонайменше 10 чи 11 російських генералів, а кількість ліквідованих командирів батальйонів і бригад РФ набагато більша. Таким чином Україна завдала потужного удару по системі управління російських сил.

Старшим командирам РФ особисто доводиться прибувати на передову та командувати на місці, адже українські війська глушать незахищений радіозв’язок окупантів.

Про це розповів ексдиректор ЦРУ, екскомандувач Центрального командування США та силами США і НАТО в Іраку й Афганістані генерал Девід Петреус в інтерв’ю "Укрінформу"

"Наразі вбито щонайменше 10 чи 11 російських генералів. Це приголомшлива цифра, особливо якщо врахувати, що вся армія США втратила одного генерала протягом десятиліть бойових дій в Іраку й Афганістані. А отже, це потужний удар по системі управління російських сил. І ви можете собі уявити, що чисельність (ліквідованих – ред.) командирів батальйонів і бригад у рази перевищує чисельність загиблих генералів", – розповів Петреус.

Він також вказав на те, що українські війська глушать незахищений радіозв’язок російських військових. Через це старші командири окупантів особисто прибувають на передову, де й зустрічають смерть.

"В такій ситуації відсутність зв’язку між командним складом та нижчою ланкою вимагає, щоб генерали, командири бригад, полків і батальйонів особисто з’являлися на передовій, виходили зі своїх машин, і в цей час вправні українські снайпери просто прибирають їх", – пояснив ексглава ЦРУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,9 тис. осіб.

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