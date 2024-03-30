Потужний удар: захисники неба на півдні збили ракету і два безпілотники за день (відео)

Сили ППО України за день знищили три повітряні цілі, серед яких ракета та два безпілотники.

Протягом 30 березня воїни повітряного командування "Південь" продемонстрували високу ефективність у захисті повітряного простору країни. Упродовж дня українським військовим вдалося знищити три ворожі повітряні цілі.

Про це повідомила пресслужба ПС.

Серед знешкоджених об'єктів - керована авіаційна ракета Х-59, призначена для ураження наземних цілей з великої відстані. Крім того, сили ППО збили розвідувальний безпілотник росіян "Supercam".

Ще однією знищеною ціллю захисників став ударний безпілотник "Ланцет", який призначений для завдання точних ударів по наземних об'єктах.

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео, на якому зафіксовано моменти знищення ворожих повітряних цілей.

Зазначимо, що керована авіаційна ракета Х-59, яку знищили 30 березня о 14:50, летіла на Дніпро. Її вдалося ліквідувати в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

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