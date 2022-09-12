Потужний удар ЗСУ на півдні: знищено десятки окупантів, техніку та склад БК

Ударом Збройних сили України на південних рубежах було знищено склад боєприпасів у Каховці Херсонської області.

Крім того, ліквідовано район зосередження ворожого озброєння і техніки, станція РЕБ, жива сила російських окупантів разом із технікою.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Авіацією ЗСУ завдано 3 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, пов'язаних зі знищенням району зосередження ворожого озброєння і техніки, станції радіоелектронної боротьби та двох складів боєприпасів.

"Не маючи успіхів на суші, протягом бойового дня ворог завдав 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Ворог за минулу добу втратив 40 осіб живої сили, 4 танки і ще 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідні гаубиці Мста, а також склад боєприпасів у Каховці.

Раніше стало відомо, що Херсонський напрямок не відстає від Харківського, і там ЗСУ продовжують проводити методичне знищення угруповання за допомогою дистанційних засобів вогневого впливу.

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