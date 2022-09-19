Потужний вибух прогримів за 300 м від реакторів: армія Росії обстріляла Південноукраїнську АЕС (фото)

Російські окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Російська армія в ніч проти 19 вересня ракетами вдарила по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.

Про це інформує НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

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У результаті обстрілу відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Наразі, як наголошується, всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи", - наголошують в повідомленні.

Нагадаємо, Данілов розкритикував візит МАГАТЕ на ЗАЕС.

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