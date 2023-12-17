Потужно: Зеленський поіменно подякував воїнам, які допомагають рятувати життя після російських ударів

За словами президента, світ допомагає, коли бачить, що держава й самі люди роблять усе, щоб захиститись, коли бачать, що країна дійсно має перспективу захиститись.

Президент України Володимир Зеленський відзначив бійців Національної гвардії, які разом з усіма допомагають рятувати життя після російських ударів і надають Україні більше безпеки.

Про це йшлося у вечірньому зверненні Зеленського 17 грудня.

"Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії – солдат Максим Осіпов та молодший сержант Владислав Мороз. Дякую вам, хлопці, за вашу результативність", – висловив вдячність президент.

Також він відзначив відвагу чотирнадцятої бригади оперативного призначення, а саме молодшого сержанта Сергія Тихенка та капітана Григорія Токаря.

"Пʼятнадцятий Словʼянський полк Нацгвардії – молодший лейтенант Олександр Роговський та лейтенант Богдан Шуліка. Молодці, воїни", – додав він.

Окрему вдячність президент висловив ГУР, СБУ, Повітряним силам та Службі зовнішньої розвідки.

"Той випадок, коли без деталей, але одне слово – потужно", – додав Зеленський.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області в РФ В'ячеслав Гладков 17 грудня поскаржився, що ЗСУ нібито обстріляли село Теребрено.

У ГУР відреагували на інформацію щодо атаки. Противники путінського режиму здійснили атаку на Бєлгородщині. Вочевидь, йдеться про російських добровольців, які воюють на стороні України.

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