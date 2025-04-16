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Потужна атака на Херсон: є жертва і поранені, зруйновано льодову арену (фото)
Внаслідок атаки на Херсон п’ятеро людей отримали поранення, пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків.
Російські війська вранці 16 квітня атакували Херсон: завдали авіаудару та обстріляли з артилерії мікрорайон Таврійський. Згинув чоловік, є поранені і багато руйнувань.
Про це повідомила Національна поліція України.
Близько 06:30 російські окупанти завдали авіаудару по спортивному комплексу в Центральному районі Херсона. Чотири керовані бомби влучили у будівлю льодової арени. Заклад зруйновано. На місці спалахнула пожежа.
Коли надзвичайники гасили пожежу на місці атаки, ворог влаштував артилерійський обстріл. Через це уламками пошкодило два службові автомобілі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
У поліції зазначили, що масований артобстріл Таврійського тривав майже пів години. Було пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків, два навчальні заклади, три супермаркети, відділення пошти, дев’ять цивільних авто.
«На жаль, є постраждалі мирні жителі. Від отриманих травм загинув 55-річний чоловік. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє жінок віком 20, 56 і 70 років та двоє чоловіків 61 і 70 років», — йдеться у заяві правоохоронців.
На місці обстрілів працюють слідчо-оперативні групи та спеціалісти-криміналісти. Тривають слідчі дії задля належного документування воєнного злочину з боку Росії.
Нагадаємо, після влучання КАБів у Центральному районі Херсона очільник МВА Роман Мрочко потрапив під артобстріл просто під час знімання відеозвернення.