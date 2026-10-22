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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2295
Час на прочитання
1 хв

Ракетна атака РФ на Київ та ймовірний компромат Путіна на Трампа: головні новини ночі 22 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Південний міст

Південний міст / © Київська міська прокуратура

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 жовтня 2026 року:

  • Путін може мати компромат на Трампа: Клінтон зробила гучну заяву про президента США Читати далі –>

  • У Києві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: ракети летіли з півночі Читати далі –>

  • Балістична атака на Київ: у Печерському районі пошкоджено медичний заклад Читати далі –>

  • У Києві після російської атаки спалахнула пожежа: горить будівля ресторану Читати далі –>

  • У Києві обмежили рух Південним мостом після російської атаки: що потрібно знати водіям Читати далі –>

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