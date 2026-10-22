Ракетна атака РФ на Київ та ймовірний компромат Путіна на Трампа: головні новини ночі 22 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 жовтня 2026 року:

Путін може мати компромат на Трампа: Клінтон зробила гучну заяву про президента США Читати далі –>

У Києві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: ракети летіли з півночі Читати далі –>

Балістична атака на Київ: у Печерському районі пошкоджено медичний заклад Читати далі –>

У Києві після російської атаки спалахнула пожежа: горить будівля ресторану Читати далі –>