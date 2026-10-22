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- Війна
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Ракетна атака РФ на Київ та ймовірний компромат Путіна на Трампа: головні новини ночі 22 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 жовтня 2026 року:
Путін може мати компромат на Трампа: Клінтон зробила гучну заяву про президента США Читати далі –>
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