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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2103
Час на прочитання
1 хв

Потужна атака РФ на українські міста та нові заяви Зеленського: головні новини ночі 19 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 жовтня 2026 року:

  • Зеленський звинуватив Трампа у тиску на Україну задля капітуляції перед Росією Читати далі –>

  • Зеленський анонсував можливу зустріч із представниками Трампа: назвав конкретні дні Читати далі –>

  • У Києві уламки влучили у 25-поверховий будинок: Кличко повідомив про нові наслідки атаки Читати далі –>

  • У Києві після атаки РФ закрили дві станції метро: як курсуватимуть поїзди Читати далі –>

  • Росіяни атакували Рівненщину: є влучання в цивільні об'єкти та поранені Читати далі –>

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