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- Війна
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Потужна атака РФ на українські міста та нові заяви Зеленського: головні новини ночі 19 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 жовтня 2026 року:
Зеленський звинуватив Трампа у тиску на Україну задля капітуляції перед Росією Читати далі –>
Зеленський анонсував можливу зустріч із представниками Трампа: назвав конкретні дні Читати далі –>
У Києві уламки влучили у 25-поверховий будинок: Кличко повідомив про нові наслідки атаки Читати далі –>
У Києві після атаки РФ закрили дві станції метро: як курсуватимуть поїзди Читати далі –>
Росіяни атакували Рівненщину: є влучання в цивільні об'єкти та поранені Читати далі –>
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