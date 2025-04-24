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- Категорія
- Війна
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Потужна атака РФ на Україну та заяви Трампа: головні новини ночі 24 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 квітня 2025 року:
У Харкові унаслідок атаки РФ постраждало двоє осіб Читати далі –>
США хочуть встигнути укласти мирну угоду між РФ та Україною у 100 днів Трампа на посаді Читати далі –>
Наслідки атаки РФ на Київ: є загиблі та понад 50 осіб отримали поранення Читати далі –>
Трамп уникає відповіді щодо Криму: хоче миру між РФ та Україною за будь-яких умов Читати далі –>
Унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва: десятки потерпілих Читати далі –>