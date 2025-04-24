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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1957
Час на прочитання
1 хв

Потужна атака РФ на Україну та заяви Трампа: головні новини ночі 24 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна атака

Повітряна атака / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 квітня 2025 року:

  1. У Харкові унаслідок атаки РФ постраждало двоє осіб Читати далі –>

  2. США хочуть встигнути укласти мирну угоду між РФ та Україною у 100 днів Трампа на посаді Читати далі –>

  3. Наслідки атаки РФ на Київ: є загиблі та понад 50 осіб отримали поранення Читати далі –>

  4. Трамп уникає відповіді щодо Криму: хоче миру між РФ та Україною за будь-яких умов Читати далі –>

  5. Унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва: десятки потерпілих Читати далі –>

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