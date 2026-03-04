Потужний удар по порту Новоросійська: пошкоджено 5 ворожих кораблів

Російський морський тральщик «Валентин Пікуль» / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Під час атаки по Новоросійську у Краснодарському країн РФ у ніч проти 2 березня було застосовано 200 безпілотників. Через удари були пошкоджені 5 російських кораблів та завдано втрат живій силі.

Про це повідомили у російських телеграм-каналах та підтвердили джерела ТСН.ua в СБУ.

У пабліках вказано, що було здійснено масований удар по портовій інфраструктурі Новоросійська. За попередніми підрахунками підрозділів протиповітряної оборони, під час атаки було застосовано щонайменше 200 ударних безпілотників.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали п’ять військових кораблів, що перебували в порту. Один із них отримав серйозні ушкодження — ймовірно, йдеться про морський тральщик «Валентин Пікуль» (в/ч 90921, Новоросійськ).

Також повідомляється про пошкодження кораблів «Єйськ» і «Касимов».

За наявною інформацією, загинули троє військовослужбовців, ще 16 дістали поранення.

Крім того, Сили оборони рознесли радар наведення комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит», ЗРГК «Панцир-С2» та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхаріс». Пожежа в порту тривала всю ніч.

Атака на Новоросійськ — що відомо

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч проти 2 березня Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Шесхарис» та військово-морську базу в Новоросійську, пошкодивши нафтоналивне обладнання та РЛС комплексу С-400.

Також було підтверджено наслідки атаки 28 лютого по російському НПЗ «Албашнефть», де знищено та пошкоджено низку резервуарів і трубопроводів.