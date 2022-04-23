"Потвори, горіти вам у пеклі": Труханов повідомив про збільшення кількості жертв ракетного удару в Одесі

"Потвори, горіти вам у пеклі": Труханов повідомив про збільшення кількості жертв ракетного удару в Одесі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив 23 квітня, що кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військами багатоповерхівки зросла до восьми. Мер також відповів міноборони РФ, яке заявило про завдання ракетного удару по військовому об'єкту в Одесі.

Труханов побував ні місці ракетного удару під час розбору завалів будинку.

На місці мер Одеси зняв відеозвернення, яке опублікував у Мережі.

"У мене за спиною те, що окупанти називають "військовим об'єктом". Те, що вони сьогодні вразили своєю "високоточною зброєю" – це вони називають "військовим об'єктом", – сказав Труханов"

"Вже зараз підтверджені вісім загиблих, із яких одна тримісячна дитина – дівчинка, яка так і не побачила життя. Потвори ви і горіти вам у пеклі", – повідомив мер Одеси.

Нагадаємо, вдень 23 квітня російські війська завдали по Одесі удару крилатими ракетами. Вони влучили у багатоповерхівку в Київському районі, внаслідок чого загорілись квартири на 4 та 5 поверхах.

Спершу повідомлялося про загибель п’яти людей, з яких 1 тримісячна дитина, постраждали 18 людей.

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 23 квітня

Читайте також: