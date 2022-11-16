Потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатись із затримками, деякі змінили маршрут: перелік рейсів

Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі 7 потягів "Укрзалізниці" рухаються зі значними затримками, а 11 потягів змінили маршрут прямування.

Про це повідомляє перевізник у Telegram.

Так, станом на 14:35 16 листопада зі значною затримкою рухаються наступні рейси:

№45/46 Ужгород - Харків затримується на 7 год 24 хв;

№715/716 Перемишль - Київ затримується на 6 год 58 хв;

№21/22 Трускавець - Харків затримується на 4 год 54 хв;

поїзд Відень - Київ затримується на 3 год 17 хв;

№749/750 Ужгород - Київ затримується на 3 год 12 хв;

№3/4 Ужгород - Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;

№35/36 Перемишль - Одеса затримується на 1 год 1 год 44 хв.

Всі інші рейси, що наразі прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину. Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких потягів:

№749 Київ - Ужгород;

№67 Київ - Відень;

№53 Київ - Перемишль;

№15 Харків - Рахів;

№91 Київ - Львів;

№18 Ужгород - Харків;

№92 Львів - Київ;

№2 Івано-Франківськ - Харків;

№54 Перемишль - Київ;

№68 Варшава - Київ;

№750 Ужгород - Київ.

В "Укрзалізниці" наголосили, що зміна маршруту цих потягів не вплине на можливість пасажирів вийти на потрібних їм станціях, проте час в дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин.

Нагадаємо, що 15 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, яка стала наймасштабнішою від 24 лютого. Головною ціллю знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак, окрім них, країна-агресорка вкотре поцілила в житлові будинки у Києві, де внаслідок цього загинула жінка.

Загалом ворог випустив по Україні понад 90 ракет та 10 дронів-камікадзе. Українські сили ППО збили усі дрони та 77 ракет, однак є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі тривають аварійні відключення. Через обстріли 15 та 16 листопада деякі потяги "Укрзалізниці" змінили маршрути або курсують із затримками.

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