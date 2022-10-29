"Кухар Путіна" кидає виклик Кремлю: Пригожин перетворив ПВК "Вагнер" на "паралельну армію"

Приватна військова компанія "Вагнер", яку контролює "кухар Путіна" - бізнесмен Євген Пригожин, посилює свій вплив. "Вагнер", що не має в Росії жодного офіційного статусу, вже вербує пілотів літаків і екіпажі ракетних комплексів. Також Пригожину дозволили вільно набирати в приватну армію ув'язнених. Засновник ПВК "Вагнер" створює потужну військову структуру, паралельну російському міноборони. Експерти вважають, що Пригожин і його союзник глава Чечні Рамзан Кадиров мають великі політичні амбіції, щоб кинути виклик кремлівській верхівці і змінити керівництво міноборони РФ.

Виклик монополії Путіна

У Росії зростає вплив Пригожина, зокрема, за рахунок того, що бізнесмен контролює так звану "ольгінську фабрику тролів". Бізнесмен посилює позиції в інформаційному просторі, щоб критикувати військове керівництво країни.

"Режим Путіна значною мірою залежить від монополізації Путіним державного інформаційного простору, але Пригожин все більше кидає виклик цій монополії", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин формує потрібні наративи про "вагнерівців" для ЗМІ і намагається постійно принижувати російське військове командування.

Російський бізнесмен 27 жовтня заявив, що єдиний, хто "ефективно діє" під час вторгнення Росії в Україну, – це найманці, тому що вони пройшли вже "десятки воєн". І, на відміну від штатної армії, мають бойовий досвід.

"А багато хто з тих, хто є так званими кадровими [військовими], не навчилися нічого, окрім як підборами клацати, цяцьки носити і гарні доповіді писати", – цитує бізнесмена його пресслужба.

Засновник "Вагнера" також заявляв, що його представник займається будівництвом "оборонних споруд" та формуванням "народного ополчення" у Бєлгородській області. Мовляв, задля того, аби російські збройні сили, які "ховаються за спинами Вагнера", відчували себе у безпеці. Тим часом, міноборони РФ обмежене у своїх публічних заявах.

Зазначимо, що до Пригожина в добровольчий батальйон влаштувався колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін, також відомий своєю критикою керівництва міноборони Росії.

В ISW вважають, що Пригожин все частіше критикує російське міноборони, аби приховати відсутність перемог своїх найманців під Бахмутом. Бої там тривають від літа, але суттєвих успіхів "вагнерівці" не досягнули, а натомість зазнають втрат.

Як "Вагнер" вербує найманців

У Мережі з'явилося чимало відео, де Євген Пригожин, всупереч будь-яким законам РФ, вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в колоніях для війни в Україні. До лав ПВК беруть усіх підряд - бізнесмен завербував навіть маніяка-канібала. Тим, хто погодиться піти воювати, він обіцяє помилування за пів року.

"Варіантів повернутися "на зону" немає. Тих, хто в перший день каже "я не туди потрапив", ми робимо позначку "дезертир" і розстрілюємо", – відверто каже очільник ПВК "Вагнер".

Пригожин також спілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування". Олігарх закликав їх повертатися у стрій після протезування.

Один із в'язнів, який приєднався до лав "Вагнера" розповів, як Пригожин вербував у колонії і пропонував змити гріхи кров’ю українців.

Видання Middle East Eye повідомляло, що Пригожин масово вербує "вагнерівців" за кордоном за допомогою російських олігархів. Іноземних бойовиків заманюють більшими, ніж у найманців-росіян, доходами. До війни "Вагнер" платив своїм терористам від 3000 до 5000 доларів на місяць, але джерела видання сказали, що зараз ці ставки підвищилися до 10 000 доларів.

"Зазвичай вони набирали людей із солідним військовим досвідом, але вторгнення РФ змінило "Вагнера", — повідомило журналістам одне з джерел. "Тепер вони намагаються достукатися до людей, які без вагань вбиватимуть за гроші".

Зазначимо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає стратегію залучення зеків до участі в бойових діях програшною.

"Росіянам доводиться "затикати діри" - підрозділи і частини вони намагаються укомплектовувати, зокрема, і ув'язненими. В цьому приклад показав "кухар Путіна" (так російські ЗМІ називають Пригожина - ред.). Цей досвід намагаються реалізовувати і в збройних силах РФ. Але це тимчасове поповнення особовим складом. Стратегічно це програшний підхід, і ми досить скоро побачимо наслідки, тому що у цих людей зовсім інше розуміння підходів до ведення бойових дій і за що вони беруть участь у цій війні. Це не на користь РФ", - пояснив Романенко.

ПВК може озброїтись авіацією

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли до висновку, що Пригожин розвиває можливості своїх формувань для ведення повітряної війни.

У звіті ISW зазначається, що група "Вагнера" набирає військових для формування чи поповнення екіпажів зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1", ЗРК С-300, вертольотів і штурмовиків, фахівців із радіоелектронної боротьби.

Аналітики зауважують, що є підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону "Вагнера". Він керував літаками Су-25, які діяли на сході України у травні цього року. Крім того, "вагнерівці" використовували літак під час військової операції в ЦАР.

"Група "Вагнера" невідома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські військові дедалі більше покладаються на сили "Вагнера", - наголошують в ISW.

Пригожин хоче змінити керівництво міноборони

Євген Пригожин і Рамзан Кадиров намагаються домогтися відставки міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначив журналіст, Кадиров і Пригожин разом обрушилися зі звинуваченнями на Героя Росії генерал-полковника Лапіна, командувача військ центрального військового округу ЗС РФ. Кадиров вимагає від командувача угрупуванням ЗС РФ звітувати про своє місце перебування і прямо каже, що через Лапіна відбулися військові поразки.

"Що стоїть за цими звинуваченнями російських військових? Насправді ударом по Лапіну два власники приватних армій Кадиров і Пригожин збираються збити тих, хто Лапіна призначив і підтримує - начальника генштабу Герасимова та міністра оборони Шойгу. У 2017 році у Шойгу з Пригожиним виник конфлікт. Пригожин претендував на постачання харчування до російської армії, але Шойгу йому не дозволив влізти у цей бізнес", - пише Бутусов.

За його словами, Кадиров і Пригожин тепер використовують поразки російської армії як привід поставити у військове керівництво своїх людей, свого міністра оборони і тим самим посилити свій вплив.

"Кадиров і Пригожин вже фактично стали ватажками паралельних держави силових структур, особисто підпорядкованих Путіну. І цим відкритим конфліктом з міноборони та генштабом вони показують усім російським силовикам, що вони впливають на офіційні силові структури", - пояснив журналіст.

На його думку, Росію після смерті Путіна "чекає феодальна роздробленість влади чеченських і вагнерівських польових командирів".

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