"Поважати людей і любити одну дівчину": привабливий боєць ЗСУ розповів про свої цінності й енергійно станцював з автоматом (відео)

"Поважати людей і любити одну дівчину": привабливий боєць ЗСУ розповів про свої цінності й енергійно станцював з автоматом (відео)

Привабливий український військовослужбовець Сергій Марчук показує свої будні в соцмережах. Робить він це в оригінальний спосіб і з гумором.

Український захисник знімає відео про свої будні і публікує їх у Мережі. На одному з кадрів він говорить: "Я не багатий мужик, але живу середньо" і розповідає про свої цінності й пріоритети в житті.

Відповідні відео він поширює у своїх соцмережах.

"У мене немає iPhone13, але в мене є розум в голові і в мене є iPhone7+. Я займаюся спортом. Мені подобається моє життя. Я мотивую інших людей. Не важливо, який в тебе телефон, скільки в тебе грошей, на якій ти посаді. Найголовніше в житті - залишатися людиною і поважати інших людей, читати Боже слово, займатися спортом, любити одну дівчину, не бути бабієм, не грішити, не робити зло", - каже військовий.

Вже на іншому відео військовий, зберігаючи оптимізм, танцює з автоматом під українську пісню, яка нині знову набула неабиякої популярності серед користувачів Мережі.

Раніше прикордонники показали нове відео з бійцями "Азовсталі" у підвалах.

Також у Мережі з'явилося відео парамедика "Тайри", яку захопили у полон в Маріуполі.

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