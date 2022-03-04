"Поверне Росію в більш-менш адекватний статус" - Подоляк про важливість закриття неба над Україною

"Поверне Росію в більш-менш адекватний статус" - Подоляк про важливість закриття неба над Україною

В ОП наголосили, що наразі питання закриття повітряного простору над Україною є ключовим.

Україна буде посилено працювати із партнерами та союзниками Заходу, аби вийти на рішення закриття повітряного простору над Україною.

Про це під час брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 4 березня.

"Будемо працювати із західними партнерами, аби засвідчити тиск, і вийдемо на концепцію закритого неба. Це ключове - сказав Подоляк. - Я вважаю, що концепція закритого неба суттєво змінить диспозицію цією війни і допоможе нам вирішити як гуманітарні, як обстріли великих міст України, так і тотальні питання (правила ведення війни). І поверне росіян в більш-менш адекватний статус", - додав він.

Також Подоляк звернувся до представників ЗМІ, особливо іноземних, з проханням розповідати в інформаційному просторі про необхідність закриття неба над Україною.

"Якщо ми вирішимо це питання, то протягом одного-двох днів, то ви побачите, як суттєво зміниться не тільки позиція в переговорах, а в загальному - ситуація в країні. Тобто не буде панічних настроїв, бо люди будуть розуміти - зверху не впаде", - зазначив він.