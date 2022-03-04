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"Поверне Росію в більш-менш адекватний статус" - Подоляк про важливість закриття неба над Україною

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"Поверне Росію в більш-менш адекватний статус" - Подоляк про важливість закриття неба над Україною

Associated Press

В ОП наголосили, що наразі питання закриття повітряного простору над Україною є ключовим.

Україна буде посилено працювати із партнерами та союзниками Заходу, аби вийти на рішення закриття повітряного простору над Україною.

Про це під час брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 4 березня.

"Будемо працювати із західними партнерами, аби засвідчити тиск, і вийдемо на концепцію закритого неба. Це ключове - сказав Подоляк. - Я вважаю, що концепція закритого неба суттєво змінить диспозицію цією війни і допоможе нам вирішити як гуманітарні, як обстріли великих міст України, так і тотальні питання (правила ведення війни). І поверне росіян в більш-менш адекватний статус", - додав він.

Також Подоляк звернувся до представників ЗМІ, особливо іноземних, з проханням розповідати в інформаційному просторі про необхідність закриття неба над Україною.

"Якщо ми вирішимо це питання, то протягом одного-двох днів, то ви побачите, як суттєво зміниться не тільки позиція в переговорах, а в загальному - ситуація в країні. Тобто не буде панічних настроїв, бо люди будуть розуміти - зверху не впаде", - зазначив він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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