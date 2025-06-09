Чи дійсно Україна відмовилася забирати тіла полеглих воїнів: Умєров прокоментував

Обмін полоненими. / © Associated Press

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Сьогодні Україна здійснила перший етап масштабного обміну полоненими, про який було домовлено у Стамбулі. Додому вже повертаються українські захисники віком до 25 років.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Це дуже емоційний момент, і водночас — результат злагодженої роботи: Президента, переговорної команди, сил оборони, дипломатів і міжнародних партнерів”, — зазначив Умєров.

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За умовами стамбульських домовленостей, обмін передбачає поступове повернення таких категорій військовополонених:

важкопоранених,

військових із серйозними захворюваннями,

молодих військовослужбовців віком до 25 років.

Умєров наголосив, що це лише початок — перемовини тривають і процес обміну продовжуватиметься найближчими днями.

Окремо міністр підкреслив, що триває й болюча робота з репатріації тіл загиблих захисників України. Згідно з домовленостями, передбачено повернення понад 6000 полеглих воїнів, які віддали життя за свободу країни.

“Щодня працюємо над тим, щоб формула “всіх на всіх” стала реальністю. Бо держава має повертати всіх своїх — і живих, і загиблих”, — заявив Умєров.

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Він запевнив, що кожна родина, кожне ім’я — у фокусі державної роботи.

“Україна бореться за кожного. І поверне кожного”.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років.